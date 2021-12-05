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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Владимир Федотов: «Очень мало забиваем, в этом кроется причина вот этих неудач»

05 Декабря 2021 • 21:50 Комментировать
Сочи
1:2
Краснодар
окончен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (1:2).

- Согласны ли вы с тем, что ваша команда сегодня фактически проиграла сама себе?

- Я бы не сказал. «Краснодар» - очень  приличная команда, хорошо укомплектованная классными футболистами, игроками сборных. Поэтому говорить, что сами себе… Естественно, нам очень обидно, что второй матч, имея тотальное преимущество, создавая много голевых моментов, мы  мало забиваем. Вот здесь как раз и кроется причина вот этих неудач в двух последних матчах.

- Есть ли у вас вопросы по пенальти в ваши ворота?

- На мой взгляд, будем смотреть. Мельком видел в процессе игры, там мизерное касание, никто там не сбивал. Мяч был, как нам заявили в прошлом матче, когда был пенальти на Касьерре, сказали, что мяч был на неигровом расстоянии. Здесь то же самое. Игрок картинно упал, и нас наказали 11-метровым.

- Довольны ли вы сегодня игрой Дениса Адамова?

- Я думаю, те голы, которые были пропущены, он ничего сделать не мог. Было все исполнено очень… 11-метровый, хороший удар, Классон тоже классно забил, оценил ситуацию и не ставил шансов вратарю. В остальном за исключением одной помарочки, когда он пытался сохранить мяч и создал опасную ситуацию у наших ворот. В общем, парень растет, крепнет уверенность. Я думаю, так нужно продолжать.

- «Сочи» сегодня играл заключительный матч тура. Держали ли вы в уме результат московского «Динамо» и других команд?

- Да нет, мы от себя отталкиваемся. У нас сегодня  была задача набрать очки. Понимали, что серьезный соперник. Как раз того, чего опасались, они это сегодня демонстрировали. Мы отталкивались от себя, от своей игры, настраивались на непростой матч. Но он был очень интересным, было множество опасных моментов и ситуаций. С нашей стороны не хватило голов.

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Владимир Федотов Сочи
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