Ганчаренко оценил состояние Кабеллы, Кордобы и Рамиреса

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Для начала вопросы по составу. Сегодня в заявке нет Реми Кабеллы. В чем причина?

- Он травмирован. К сожалению для нас, конечно.

- Насколько серьезно?

- Реми, может быть, к следующей игре будет готов, а вот Кордоба - это уже будем смотреть немножко позже. Вполне вероятно, что до весны.

- Как эти проблемы, отсутствие таких серьезных и важных игроков компенсировать?

- Травмы и дисквалификации - это часть футбола. Те люди, которые выходят вместо них, хорошо готовы. Вопрос в том, как мы будем исполнять. Это уже он другой, но, тем не менее, те люди, которые выйдут, они вполне достойны, чтобы сегодня играть и заменить их.

- В основной состав возвращается Кристиан Рамирес. Он много пропустил. Как оцените его физические кондиции прежде всего?

- Он очень хорошо потренировался, он очень хорошо умеет контролировать ритм игры, поэтому он сегодня важный для нас игрок.