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Владимир Федотов: «Эта какая-то нелепость с 11-метровым...»

05 Декабря 2021 • 21:40 Комментировать
Сочи
1:2
Краснодар
окончен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (1:2).

- Хотели доминировать. Наверное, только начало матча было немного скомканным в том плане, что мы могли быстро пропустить. Хотя об этом говорили, что команда быстрая, быстро переходит от обороны в атаку, использует пространство. Начали выстраиваться, делать вне игры. Естественно, получили выход один в один. Наверное, на этих первых минутах не хватало концентрации, когда мы могли пропустить. Тем не менее, потом игру стабилизировали, взяли себя в руки, забили гол, использовали те зоны, которые нам создавал соперник. Эта какая-то нелепость с 11-метровым, не успели попраздновать, не вернулись в игру, малейшее касание, нас наказали 11-метровым, и соперник сравнял счет. Тем не менее, мы видели, что мы создавали, у нас были моменты. Наверное, такой ключевой момент в конце первого тайма, когда мы с линии ворот дважды не смогли забить этот нужный второй мяч.

Второй тайм. Наверное, была равная игра с нашим каким-то преимуществом. Соперник очень хорошо разобрался в одной из быстрых атак, хотя мы количественно были представлены и знали, как это будет происходить. Но соперник нас наказал. Здесь дальше мы доминировали, создавали, били, подавали, простреливали. Но, к сожалению, этим передачам не хватало точности, прицельности - ударам. На высоте, надо отдать должное, был вратарь. Вся линия обороны соперника самоотверженно сражалась за эту победу.

Не в чем упрекнуть ребят, они отдали все силы, показали хороший содержательный футбол. Единственное, чего нам сегодня не хватило, это больше забитых голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Федотов Сочи
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