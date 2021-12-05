Удаление Крыховяка и промах «Сочи» с реваншем: Классон классно вывел «Краснодар» в топ-3

Вишенкой на торте семнадцатого тура РПЛ стало дерби Краснодарского края между «Сочи» и «Краснодаром».

«Сочи» против «Краснодара» – по-любому непростое противостояние. Понятно, что принципиальность там не такая сумасшедшая, как между «Краснодаром» и «Кубанью», но всё равно это команды из одного региона. Помимо Москвы, только Краснодарский край может похвастать тем, что от него в Премьер-лиге выступают как минимум две команды. Причём не просто выступают, а реально борются за высокие места. «Сочи» до игры шёл на третьей позиции, а «Краснодар» – на шестой, отставая на три очка. В предыдущем туре и те, и те сыграли вничью с другими соперниками, а ещё чуть раньше «Сочи» проиграл дома «Рубину». В первом круге «быки» разнесли «барсов» со счётом 3:0, и Владимир Федотов заявлял о необходимости реабилитироваться за то фиаско.

Команды стартовали в отчётном матче с места в карьер. Присматриваться друг к другу им смысла не было – они и так хорошо знают один другого. Так смысл в таких условиях искусственно себя ограничивать, ставя препоны своему атакующему задору и обоюдоострому футболу? За четыре минуты с секундами Ильин, замещавший травмированного Кордобу, исполнил аж два выхода один на один. Но точность подвела бывшего игрока «Урала» и «Ахмата» – после его ударов мяч разминулся с левой штангой и попал в правую.

Сочинцы не могли не ответить на такие дерзкие проникновения соперника в свою штрафную, и после заброса возле противоположных ворот в район правого края вратарской Маргасов стрельнул поверх створа. Вскоре Ильин ещё раз промахнулся, откликнувшись на прострел Сперцяна, ну и недалеко от створа прошёл дальний удар Цаллагова. В общем, команды быстро наиграли на обмен голов, но совершили его с некоторым временным лагом.

На 19-й минуте Кассьерра с лёта забросил парашют за спину Сафонову. Вратарь «чёрно-зелёных» ожидал ухода мяча за пределы поля, но просчитался. Когда снаряд срикошетил от левой штанги, Матвей включился в эпизод, однако было уже поздно, и снаряд пересёк ленточку (1:0). К чести «быков», они недолго побыли в положении уступающих в счёте. Цаллагов в своей штрафной хотел сыграть в мяч, но опоздал, не успел убрать ногу и зацепил ею Сперцяна. Карасёв после ВАР-повтора указал на точку, и это было единственное справедливое решение в такой ситуации. У «Краснодара» в этом сезоне, мягко говоря, не лучшая реализация пенальти, но здесь Классон образцово пробил в левый угол (1:1).

Вторая половина первого тайма обошлась без голов, но наблюдать за событиями на поле всё равно было интересно. В одном из эпизодов Адамов возле своей штрафной опрометчиво подарил мяч сопернику, и повезло хозяевам не пропустить. По истечении сорока минут игры «барсы» устроили дальнюю бомбардировку ворот «быков», но Сафонов совладал с попытками Нобоа, Прохина и Юсупова. А было бы хорошо сочинцам в конце первого тайма забить, поскольку в начале второго забили краснодарцы. Скоростной Ионов прорвался по пустой зоне правого инсайда и целенаправленно выкатил на Классона, вонзившего мяч в левый угол (1:2).

Мог Классон спустя минут двадцать оформить и хет-трик, но ему помешал в ближнем углу Адамов. Второй тайм в целом получился не таким горячим, как первый. «Краснодар» сбавил в активности, держа в уме своё преимущество в счёте, а «Сочи» не мог наладить стабильное давление и создание остроты у чужих ворот. Но замкни чётче Маргасов дальнюю штангу – было бы 2:2. И не залезь в маленький офсайд Ивелин Попов, когда забивал головой, – тоже было бы 2:2. В концовке гости остались вдесятером – это Крыховяк получил прямую красную карточку за грубый подкат в центре поля. А главные цифры на табло не изменились – 1:2.

«Сочи» не смог взять реванш у «Краснодара» за поражение в первом круге и позволил «быкам» обогнать себя в таблице при равенстве очков за счёт личных встреч. Команда Виктора Ганчаренко вышла на третье место. У «барсов» теперь трёхматчевая безвыигрышная серия, и они проиграли дома второй раз подряд, хотя до этого славились хорошим выступлением в родных стенах. В матче с «Рубином» две недели назад у «Сочи» была такая же ситуация – они выигрывали по ходу встречи 1:0, но в итоге уступили 1:2.

Кирилл Иванцов