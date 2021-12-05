Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 248 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Удаление Крыховяка и промах «Сочи» с реваншем: Классон классно вывел «Краснодар» в топ-3

05 Декабря 2021 • 20:56 Комментировать
Сочи
1:2
Краснодар
окончен

Вишенкой на торте семнадцатого тура РПЛ стало дерби Краснодарского края между «Сочи» и «Краснодаром».

Протокол игры  
Сочи 1:2 Краснодар
(1:0) Касьерра Матео 19'    
    23' Классон Виктор (1:1)
    52' Классон Виктор (1:2)
Адамов Денис Прохин Данила   33' Родригао Юрганов Игорь Маргасов Тимофей Цаллагов Ибрагим Нобоа Кристиан Заика Кирилл   68' (Жоаозиньо Рамос (   68') Бурмистров Никита   74' (Барсов Максим (   74') Юсупов Артур   74' (Ангбан Викторьен (   74') Касьерра Матео   84' (Попов Ивелин (   84')
Запасные: Дуганджич Марко Павлов Даниил Колмаков Максим Маммана Эмануэль Заболотный Николай Шакуро Павел
Сафонов Матвей Петров Сергей Кайо Силва Сорокин Егор Рамирес Кристиан   26'   60' (Чернов Евгений (   60') Черников Александр   73' Крыховяк Гжегож   87' Классон Виктор Сперцян Эдуард   90' (Рейхмен Богдан (   90') Ионов Алексей   89' (Спайич Урош (   89') Ильин Владимир   74' (Де Вильена Тонни (   74'   79')
Запасные: Апеков Руслан Мартынович Александр Стрельник Михаил Агкацев Станислав Городов Евгений Кривцов Никита Стоцкий Дмитрий
05 декабря. Стадион "Фишт" (Сочи).

«Сочи» против «Краснодара» – по-любому непростое противостояние. Понятно, что принципиальность там не такая сумасшедшая, как между «Краснодаром» и «Кубанью», но всё равно это команды из одного региона. Помимо Москвы, только Краснодарский край может похвастать тем, что от него в Премьер-лиге выступают как минимум две команды. Причём не просто выступают, а реально борются за высокие места. «Сочи» до игры шёл на третьей позиции, а «Краснодар» – на шестой, отставая на три очка. В предыдущем туре и те, и те сыграли вничью с другими соперниками, а ещё чуть раньше «Сочи» проиграл дома «Рубину». В первом круге «быки» разнесли «барсов» со счётом 3:0, и Владимир Федотов заявлял о необходимости реабилитироваться за то фиаско.

Команды стартовали в отчётном матче с места в карьер. Присматриваться друг к другу им смысла не было – они и так хорошо знают один другого. Так смысл в таких условиях искусственно себя ограничивать, ставя препоны своему атакующему задору и обоюдоострому футболу? За четыре минуты с секундами Ильин, замещавший травмированного Кордобу, исполнил аж два выхода один на один. Но точность подвела бывшего игрока «Урала» и «Ахмата» – после его ударов мяч разминулся с левой штангой и попал в правую.

Сочинцы не могли не ответить на такие дерзкие проникновения соперника в свою штрафную, и после заброса возле противоположных ворот в район правого края вратарской Маргасов стрельнул поверх створа. Вскоре Ильин ещё раз промахнулся, откликнувшись на прострел Сперцяна, ну и недалеко от створа прошёл дальний удар Цаллагова. В общем, команды быстро наиграли на обмен голов, но совершили его с некоторым временным лагом.

На 19-й минуте Кассьерра с лёта забросил парашют за спину Сафонову. Вратарь «чёрно-зелёных» ожидал ухода мяча за пределы поля, но просчитался. Когда снаряд срикошетил от левой штанги, Матвей включился в эпизод, однако было уже поздно, и снаряд пересёк ленточку (1:0). К чести «быков», они недолго побыли в положении уступающих в счёте. Цаллагов в своей штрафной хотел сыграть в мяч, но опоздал, не успел убрать ногу и зацепил ею Сперцяна. Карасёв после ВАР-повтора указал на точку, и это было единственное справедливое решение в такой ситуации. У «Краснодара» в этом сезоне, мягко говоря, не лучшая реализация пенальти, но здесь Классон образцово пробил в левый угол (1:1).

Вторая половина первого тайма обошлась без голов, но наблюдать за событиями на поле всё равно было интересно. В одном из эпизодов Адамов возле своей штрафной опрометчиво подарил мяч сопернику, и повезло хозяевам не пропустить. По истечении сорока минут игры «барсы» устроили дальнюю бомбардировку ворот «быков», но Сафонов совладал с попытками Нобоа, Прохина и Юсупова. А было бы хорошо сочинцам в конце первого тайма забить, поскольку в начале второго забили краснодарцы. Скоростной Ионов прорвался по пустой зоне правого инсайда и целенаправленно выкатил на Классона, вонзившего мяч в левый угол (1:2).

Мог Классон спустя минут двадцать оформить и хет-трик, но ему помешал в ближнем углу Адамов. Второй тайм в целом получился не таким горячим, как первый. «Краснодар» сбавил в активности, держа в уме своё преимущество в счёте, а «Сочи» не мог наладить стабильное давление и создание остроты у чужих ворот. Но замкни чётче Маргасов дальнюю штангу – было бы 2:2. И не залезь в маленький офсайд Ивелин Попов, когда забивал головой, – тоже было бы 2:2. В концовке гости остались вдесятером – это Крыховяк получил прямую красную карточку за грубый подкат в центре поля. А главные цифры на табло не изменились – 1:2.

«Сочи» не смог взять реванш у «Краснодара» за поражение в первом круге и позволил «быкам» обогнать себя в таблице при равенстве очков за счёт личных встреч. Команда Виктора Ганчаренко вышла на третье место. У «барсов» теперь трёхматчевая безвыигрышная серия, и они проиграли дома второй раз подряд, хотя до этого славились хорошим выступлением в родных стенах. В матче с «Рубином» две недели назад у «Сочи» была такая же ситуация – они выигрывали по ходу встречи 1:0, но в итоге уступили 1:2.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России Сочи РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Химки 1:2 Арсенал Тула
окончен Нижний Новгород 2:1 Рубин
окончен Динамо Москва 2:0 Уфа
окончен Сочи 1:2 Краснодар
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Декабря
20:59 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк получил красную карточку; Карасёв ошибся, уверен Игорь Федотов
20:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Николича оценил вероятность возвращения тренера в «Локомотив»
20:05 · Россия. Премьер-лига
Как московское «Динамо» дожимало «Уфу» - видео видео
20:01 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий резко прокомментировал игру Кварацхелии 2
19:28 · Россия. Премьер-лига
Сверхбыстрый пенальти и дубль Калинского - как «Нижний Новгород» обыграл «Рубин» - видео видео
19:03 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко оценил состояние Кабеллы, Кордобы и Рамиреса
18:58 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «Реабилитироваться за 0:3 - здесь другого не дано»
18:52 · Россия. Премьер-лига
Стукалов: «Надо ребятам сказать спасибо, потому что они верили до конца»
18:47 · Россия. Премьер-лига
Макаров: «Смогли найти силы довести игру до победы, это самое главное» 1
18:30 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» - «Краснодар» - 1:2 (закончен) 1
18:24 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» выбрался из зоны вылета, одолев «Рубин»
18:11 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «В «Спартаке» работает уникальный руководитель — Леонид Федун» 5
17:39 · Россия. Премьер-лига
«Парни, мы с вами, но так надо»: Болельщики «Динамо» ушли со стадиона 2
17:07 · Россия. Премьер-лига
Как «Арсенал» дожал «Химки» - видео видео
16:44 · Россия. Премьер-лига
​Шиманьски получил травму, Кротов удалён с поля 1
Все новости
Рекомендуем