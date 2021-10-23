«Краснодар» не проигрывает в РПЛ два месяца

В субботу, 23 октября, состоялся матч 12-го тура Премьер-лиги между «Нижним Новгородом» и «Краснодаром». Победу во встрече отпраздновали «быки» с разгромным счетом 4:1.

Подопечные Виктора Ганчаренко продлили свою беспроигрышную серию до семи игр в чемпионате России. В последний раз краснодарский коллектив уступал в рамках Премьер-лиги 22 августа. В том матче «быки» потерпели минимальное поражение от московского «Локомотива» со счетом 1:2.

Благодаря сегодняшнему успеху команда Ганчаренко поднялась на третью строчку в таблице чемпионата России. На счету «Краснодара» 21 очко.