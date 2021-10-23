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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Второй гол «Краснодара» в матче с «Нижним Новгородом» отменил VAR

23 Октября 2021 • 14:42 Комментировать
Нижний Новгород
0:4
Краснодар
2-й тайм

12-й тур чемпионата России продолжается поединком между «Нижним Новгородом» и «Краснодаром». По итогам 42 минут гости ведут в счете 1:0. Голом в самом начале встречи отметился польский полузащитник Гжегож Крыховяк, поразивший ворота хозяев ударом головой.

На 27-й минуте краснодарский коллектив еще раз расписался в воротах «Нижнего Новогорода», однако после просмотра VAR гол Джона Кордобы был отменен. В моменте с забитым мячом колумбийский нападающий подыграл себе рукой.

Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Нижний Новгород
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Идет 82 минута Нижний Новгород 0:4 Краснодар 5.8 3.85 1.64
23.10  16:30 Ростов ... Арсенал Тула 1.95 3.45 4.3
23.10  19:00 ЦСКА Москва ... Крылья Советов 1.69 3.85 5.4
24.10  14:00 Уфа ... Рубин 3.05 3.15 2.55
24.10  16:30 Ахмат ... Урал 1.97 3.35 4.3
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