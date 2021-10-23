Второй гол «Краснодара» в матче с «Нижним Новгородом» отменил VAR

12-й тур чемпионата России продолжается поединком между «Нижним Новгородом» и «Краснодаром». По итогам 42 минут гости ведут в счете 1:0. Голом в самом начале встречи отметился польский полузащитник Гжегож Крыховяк, поразивший ворота хозяев ударом головой.

На 27-й минуте краснодарский коллектив еще раз расписался в воротах «Нижнего Новогорода», однако после просмотра VAR гол Джона Кордобы был отменен. В моменте с забитым мячом колумбийский нападающий подыграл себе рукой.

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