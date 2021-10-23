Ганчаренко: «Мы такого уровня ждём от Крыховяка в каждом матче»

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча с «Нижним Новгородом» (4:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Наверное, неправильно в нашем чемпионате делить матчи на легкие и сложные. Важно то, что после двух ничейных результатов мы очень хотели выиграть для того, чтобы идти вперед. Мне понравилось отношение команды к сегодняшнему матчу. Расстраивает то, что мы пропустили гол со стандарта в концовке. В некоторой степени было обидно за Сафонова. А так движение было, настроение, все на очень хорошем уровне.

- Как оцените игру Крыховяка? Он, наверное, главный дирижер сегодня.

- Мы такого уровня ждем от него в каждом матче. Он капитан команды и ведет нас за собой. Он начал очень хорошо сегодняшнюю игру. Его передачи были достаточно качественными.