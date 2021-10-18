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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Де Вильена назвал цель «Краснодара» в РПЛ

18 Октября 2021 • 19:22 Комментировать
Нижний Новгород
...
Краснодар
23.10 14:00

Хавбек «Краснодара» Тонни де Вильена высказался по поводу целей команды в текущем чемпионате.

После одиннадцати туров Премьер-лиги краснодарские «быки» располагаются на шестой позиции в турнирной таблице.

«Попробуем попасть в первую тройку и вернуться в еврокубки. Так-то хочется финишировать как можно выше», - высказался де Вильена, чьи слова приведены на официальном сайте «Краснодара».

Ближайший матч «Краснодар» проведёт в субботу, 23 октября. Команда Виктора Ганчаренко сыграет против «Нижнего Новгорода» на выезде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 14:00 по Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Тонни де Вильена
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