​Де Вильена назвал цель «Краснодара» в РПЛ

Хавбек «Краснодара» Тонни де Вильена высказался по поводу целей команды в текущем чемпионате.

После одиннадцати туров Премьер-лиги краснодарские «быки» располагаются на шестой позиции в турнирной таблице.

«Попробуем попасть в первую тройку и вернуться в еврокубки. Так-то хочется финишировать как можно выше», - высказался де Вильена, чьи слова приведены на официальном сайте «Краснодара».

Ближайший матч «Краснодар» проведёт в субботу, 23 октября. Команда Виктора Ганчаренко сыграет против «Нижнего Новгорода» на выезде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 14:00 по Москве.