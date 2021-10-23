Первое крупное фиаско «Нижнего»: «Краснодар» забил четыре, хотя Кордоба промахнулся с пенальти

«Краснодар» после домашней ничьей с «Уфой» отправился за очками в Нижний Новгород.

«Нижний Новгород» в текущем сезоне принято хвалить, ведь эта команда, зайдя в Премьер-лигу, взяла себе статус грозы авторитетов, а не аутсайдера. Правда, «Спартак» и «Динамо» были обыграны нижегородцами на выезде, а дома ЦСКА они проиграли. И ещё кое-кому не из лидеров в родных стенах проиграли. Так что даже лучше встречаться с «НН» в гостях. «Краснодар» сам в прошлом туре не выиграл на своём стадионе у одного из претендентов на вылет «Уфы».

В Нижнем «быки» взялись за любимое атакующее ремесло с самого начала. Уже на первой минуте Вильена своей плотной попыткой включил в игру Анисимова. «Чёрно-зелёные» обычно не славятся забитыми голами на угловых, у них ведь другой стиль, однако отличились они на пятой минуте именно благодаря корнеру. Вильена навесил справа на дальнюю штангу, а Крыховяк головой неслабо отправил мяч под перекладину. 0:1.

После этого «Краснодар» не то чтобы увязал в оборонительных построения соперника, но немало его атак размывалось до завершающей стадии. На каком-отрезке гости действовали даже на контратаках. В середине тайма Кордоба вырвался один на один с Анисимовым, прокинул снаряд мимо вратаря и поразил цель, однако ВАР верно отменил взятие ворот из-за игры Кордобы рукой. Ещё был отменён гол Кайо из-за офсайда Крыховяка.

Визитёры прибавили к перерыву, когда Рамирес с Классоном не сумели пробить Анисимова. В начале второго тайма «Нижний» сподобился на свой первый полумомент: Эннин приложился из-за штрафной, и Сафонов отбил на угловой. Но этот стандарт сыграл для волжан злую шутку. Контратака, Крыховяк короткой передачей выводит Сперцяна один на один, следует удар в правый угол мимо Анисимова, и счёт становится 0:2.

Удвоили этот счёт «быки» за несколько минут после семидесятой. Но до этого Кордоба успел промахнуться с пенальти, направив мяч левее створа (Матюнин указал на точку после видеоповтора за то, что Пенчиков сыграл в мяч рукой перед Сперцяном). Третий гол гостей забил Черников на подаче Кабеллы с углового, а четвёртый произвёл на свет Ильин, заменивший Кордобу и замкнувший пяткой прострел справа от Сперцяна. 0:4.

А дальше «быки» несколько расслабились и получили одну пробоину. Гоцука не удержали на стандарте, и он переправил в створ подачу с корнера. 1:4. Вскоре Тимур Сулейманов вырвался один на один и поразил дальний угол, но последовала отмена гола из-за «вне игры». «Нижний Новгород» терпит первое крупное поражение в РПЛ, а «Краснодар» догоняет по очкам «Сочи», который будет играть с «Локомотивом» в понедельник.

Кирилл Иванцов