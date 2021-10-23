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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Первое крупное фиаско «Нижнего»: «Краснодар» забил четыре, хотя Кордоба промахнулся с пенальти

23 Октября 2021 • 15:51 Комментировать
Нижний Новгород
1:4
Краснодар
окончен

«Краснодар» после домашней ничьей с «Уфой» отправился за очками в Нижний Новгород.

Протокол игры  
Нижний Новгород 0:4 Краснодар
    5' Крыховяк Гжегож (0:1)
    56' Сперцян Эдуард (0:2)
    73' Черников Александр (0:3)
    76' Ильин Владимир (0:4)
Анисимов Артур Миладинович Иван Кечкеш Акош Пенчиков Даниил   64'   66' (Косарев Кирилл (   66'   80') Ткачук Денис Калинский Николай Берковский Илья Могилевец Павел   63' (Горбунов Игорь (   63') Юлдошев Иброгимхалил   46' (Гоцук Кирилл (   46') Эннин Ричи Сулейманов Тимур
Запасные: Каккоев Никита Масоэро Лукас Синицын Андрей Шарипов Альберт Галаджан Артём
Сафонов Матвей Рамирес Кристиан Сорокин Егор Кайо Силва Де Вильена Тонни Черников Александр Крыховяк Гжегож Кабелла Реми Сперцян Эдуард   78' (Кривцов Никита (   78') Классон Виктор Кордоба Джон   20'   73' (Ильин Владимир (   73')
Запасные: Петров Сергей Спайич Урош Городов Евгений Стоцкий Дмитрий
23 октября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

«Нижний Новгород» в текущем сезоне принято хвалить, ведь эта команда, зайдя в Премьер-лигу, взяла себе статус грозы авторитетов, а не аутсайдера. Правда, «Спартак» и «Динамо» были обыграны нижегородцами на выезде, а дома ЦСКА они проиграли. И ещё кое-кому не из лидеров в родных стенах проиграли. Так что даже лучше встречаться с «НН» в гостях. «Краснодар» сам в прошлом туре не выиграл на своём стадионе у одного из претендентов на вылет «Уфы».

В Нижнем «быки» взялись за любимое атакующее ремесло с самого начала. Уже на первой минуте Вильена своей плотной попыткой включил в игру Анисимова. «Чёрно-зелёные» обычно не славятся забитыми голами на угловых, у них ведь другой стиль, однако отличились они на пятой минуте именно благодаря корнеру. Вильена навесил справа на дальнюю штангу, а Крыховяк головой неслабо отправил мяч под перекладину. 0:1.

После этого «Краснодар» не то чтобы увязал в оборонительных построения соперника, но немало его атак размывалось до завершающей стадии. На каком-отрезке гости действовали даже на контратаках. В середине тайма Кордоба вырвался один на один с Анисимовым, прокинул снаряд мимо вратаря и поразил цель, однако ВАР верно отменил взятие ворот из-за игры Кордобы рукой. Ещё был отменён гол Кайо из-за офсайда Крыховяка.

Визитёры прибавили к перерыву, когда Рамирес с Классоном не сумели пробить Анисимова. В начале второго тайма «Нижний» сподобился на свой первый полумомент: Эннин приложился из-за штрафной, и Сафонов отбил на угловой. Но этот стандарт сыграл для волжан злую шутку. Контратака, Крыховяк короткой передачей выводит Сперцяна один на один, следует удар в правый угол мимо Анисимова, и счёт становится 0:2.

Удвоили этот счёт «быки» за несколько минут после семидесятой. Но до этого Кордоба успел промахнуться с пенальти, направив мяч левее створа (Матюнин указал на точку после видеоповтора за то, что Пенчиков сыграл в мяч рукой перед Сперцяном). Третий гол гостей забил Черников на подаче Кабеллы с углового, а четвёртый произвёл на свет Ильин, заменивший Кордобу и замкнувший пяткой прострел справа от Сперцяна. 0:4.

А дальше «быки» несколько расслабились и получили одну пробоину. Гоцука не удержали на стандарте, и он переправил в створ подачу с корнера. 1:4. Вскоре Тимур Сулейманов вырвался один на один и поразил дальний угол, но последовала отмена гола из-за «вне игры». «Нижний Новгород» терпит первое крупное поражение в РПЛ, а «Краснодар» догоняет по очкам «Сочи», который будет играть с «Локомотивом» в понедельник.

Кирилл Иванцов

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24.10  14:00 Уфа ... Рубин 3.05 3.15 2.55
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