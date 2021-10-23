Крыховяк и Кордоба – в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Нижним Новгородом»

Уже через час начнется поединок между «Нижним Новгородом» и «Краснодаром» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Главные тренера обеих команд определились со стартовыми составами.

Примечательно, что Виктор Ганчаренко выпустил в основе всех своих ключевых игроков, включая Гжегожа Крыховяка, Джона Кордобу и Реми Кабеллу. Что касается «Нижнего Новгорода», то Александр Кержаков доверил место на острие атаки Ричлорду Эннину.

С полными стартовыми составами можно ознакомиться на сайте Liveresult.ru, где пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи. Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

Отметим, что в случае победы «Краснодар» может вернуться в топ-4 турнирной таблицы РПЛ.