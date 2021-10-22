Кордоба: «РПЛ растёт и может стать лучше»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился причинами, по которым он решил переехать в российский чемпионат из «Герты». Легионер заявил, что его привлек проект своего нового клуба, а также развитие самой Премьер-лиги страны.

В разговоре со Sport24 Кордоба оценил уровень местного первенства, сравнив того с Бундеслигой. «РПЛ кажется мне достаточно привлекательной. Она растет и может стать лучше», - прокомментировал форвард.

Однако, он добавил, что для достижения уровня немецкого чемпионата еще нужно развиваться.

Стоит напомнить, что Кордоба перебрался в «Краснодар» прошедшим летом за сумму около 15 миллионов евро. Более того, футболист уже успел отметиться пятью голами в десяти поединках за «быков» в РПЛ.