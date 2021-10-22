На официальном сайте «Нижнего Новгорода» появилась информация о том, что спонсировать клуб будет «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Соглашение о финансовой поддержке рассчитано на один сезон. Выделяемые средства пойдут на развитие клуба и его академии.

Отметим, что «Нижний Новгород» проводит дебютный сезон в элите российского футбола. После одиннадцати туров команда Александра Кержакова располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ближайший матч «Нижний Новгород» проведёт в субботу, 23 октября. В двенадцатом туре Премьер-лиги нижегородцы примут «Краснодар».