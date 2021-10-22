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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Газпром трансгаз» будет спонсировать «Нижний Новгород» официально

22 Октября 2021 • 14:22 Комментировать
Нижний Новгород
...
Краснодар
Через 22 ч. 38 мин.

На официальном сайте «Нижнего Новгорода» появилась информация о том, что спонсировать клуб будет «Газпром трансгаз Нижний Новгород». Соглашение о финансовой поддержке рассчитано на один сезон. Выделяемые средства пойдут на развитие клуба и его академии.

Отметим, что «Нижний Новгород» проводит дебютный сезон в элите российского футбола. После одиннадцати туров команда Александра Кержакова располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ближайший матч «Нижний Новгород» проведёт в субботу, 23 октября. В двенадцатом туре Премьер-лиги нижегородцы примут «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород
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22.10  19:00 Динамо Москва ... Химки 1.61 3.85 6.2
23.10  14:00 Нижний Новгород ... Краснодар 5.8 3.85 1.64
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