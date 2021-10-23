Крыховяк: «Когда мы побеждаем, я доволен, а если не берем три очка, я злой»

Лучший футболист матча «Нижний Новгород» - «Краснодар» (1:4) Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько легко для вас эта игра сложилась? Или внешне обманчивое это впечатление, что все было просто?

- Совсем нелегко. Мы провели два матча без побед, и сегодня было очень важно набрать три очка. Этот поединок был для нас очень важен, чтобы вернуться на победный путь. В первом тайме мы очень плохо играли. У нас было много моментов, но мы не забивали, а в футболе самое важное - забивать мячи. Во втором тайме мы сделали работу.

- Сами как оцените свою игру?

- Я смотрю на свою игру как на игру команду. Когда мы побеждаем, я доволен, а если не берем три очка, я злой.