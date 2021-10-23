Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 207 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Кержаков: «Была какая-то апатия в каких-то моментах»

23 Октября 2021 • 16:22 Комментировать
Нижний Новгород
1:4
Краснодар
окончен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвёл итоги матча с «Краснодаром» (1:4) в эфире канала «Матч Премьер».

- Что не получалось сегодня? Потому что первый удар был нанесен вообще только во втором тайме. С чем это связано?

- Я еще раз говорю, что если кто-то сегодня почувствовал какую-то самоуверенность в том, как мы играли предыдущие матчи. Мы иногда выигрываем, иногда проигрываем. Что-то может даваться более-менее легко. Сегодня, наверное, поставили на место тех людей, потому что на самом деле наш уровень намного ниже. Кто-то отдавал себе отчет в этом, кто-то нет. Благодаря сегодняшней игре мы увидели настоящий наш истинный уровень, что мы индивидуально намного больше проигрываем таким футболистам, как у «Краснодара». У нас есть свои качества, благодаря которым мы можем цепляться за очки и иногда побеждать. Но сегодня эти качества мы не продемонстрировали. Наоборот, была какая-то апатия в каких-то моментах. Наверное, наверное… Хорошо, если подытожить, мы сегодня наиграли на тот результат, который есть. Из-за чего? Из-за того, что команда «Краснодар» сильнее команды «Нижний Новгород» на данный момент.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Александр Кержаков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Нижний Новгород 1:4 Краснодар
Идет 65 минута Ростов 4:0 Арсенал Тула
23.10  19:00 ЦСКА Москва ... Крылья Советов 1.69 3.85 5.4
24.10  14:00 Уфа ... Рубин 3.05 3.15 2.55
24.10  16:30 Ахмат ... Урал 1.97 3.35 4.3
24.10  19:00 Зенит ... Спартак Москва 1.56 4.3 6
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
17:57 · Россия. ФНЛ
«Ротор» и «Алания» сыграли всухую
17:53 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА определился с составом на игру с «Крыльями Советов»
17:48 · Россия. Премьер-лига
​Игнашевич вспомнил, как его звали в «Спартак»
17:23 · Россия. Премьер-лига
​Хасимото оформил «гол+пас», но затем травмировался
17:16 · Россия. Премьер-лига
​Кофрие рассказал, как относится к прозвищу «антифриз» 1
17:11 · Россия. Премьер-лига
Разгромная победа «Краснодара» в Нижнем Новгороде - видео видео
17:02 · Россия. ФНЛ
«Акрон» одержал волевую победу над «Олимпом»
16:40 · Россия. Премьер-лига
Тедеев: «Эффективнее, когда наши нападающие по одному на поле»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Луценко готов провести всю игру»
16:28 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Мы такого уровня ждём от Крыховяка в каждом матче»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Была какая-то апатия в каких-то моментах»
16:21 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не проигрывает в РПЛ два месяца
16:12 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»
16:10 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» - «Арсенал» Тула: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 1
16:07 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк: «Когда мы побеждаем, я доволен, а если не берем три очка, я злой»
Все новости
Рекомендуем