Александр Кержаков: «Была какая-то апатия в каких-то моментах»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвёл итоги матча с «Краснодаром» (1:4) в эфире канала «Матч Премьер».

- Что не получалось сегодня? Потому что первый удар был нанесен вообще только во втором тайме. С чем это связано?

- Я еще раз говорю, что если кто-то сегодня почувствовал какую-то самоуверенность в том, как мы играли предыдущие матчи. Мы иногда выигрываем, иногда проигрываем. Что-то может даваться более-менее легко. Сегодня, наверное, поставили на место тех людей, потому что на самом деле наш уровень намного ниже. Кто-то отдавал себе отчет в этом, кто-то нет. Благодаря сегодняшней игре мы увидели настоящий наш истинный уровень, что мы индивидуально намного больше проигрываем таким футболистам, как у «Краснодара». У нас есть свои качества, благодаря которым мы можем цепляться за очки и иногда побеждать. Но сегодня эти качества мы не продемонстрировали. Наоборот, была какая-то апатия в каких-то моментах. Наверное, наверное… Хорошо, если подытожить, мы сегодня наиграли на тот результат, который есть. Из-за чего? Из-за того, что команда «Краснодар» сильнее команды «Нижний Новгород» на данный момент.