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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Крыховяк принял участие в последних четырех голах «Краснодара»

23 Октября 2021 • 14:48 Комментировать
Нижний Новгород
0:4
Краснодар
2-й тайм

Летом польский полузащитник Гжегож Крыховяк поменял московский «Локомотив» на «Краснодар», и уже спустя несколько месяцев этот трансфер можно назвать успешным для обеих сторон.

К примеру, Крыховяк открыл счет в матче «быков» против «Нижнего Новгорода» в рамках 8-го тура РПЛ, тем самым приняв участие в четырех последних голах команды. Как свидетельствует статистический портал Opta, в активе у хавбека три мяча и один ассист за этот отрезок времени. 

В общей сложности, поляк уже успел отметиться пятью результативными действиями в сезоне.

К слову, в противостоянии «Нижнего Новгорода» и «Краснодара» по состоянию на данную минуту закончился первый тайм, а удар Крыховяка остается единственным точным в матче. Проследить за текстовой онлайн-трансляцией второй половины встречи можно на сайте Liveresult.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Гжегож Крыховяк
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Идет 82 минута Нижний Новгород 0:4 Краснодар 5.8 3.85 1.64
23.10  16:30 Ростов ... Арсенал Тула 1.95 3.45 4.3
23.10  19:00 ЦСКА Москва ... Крылья Советов 1.69 3.85 5.4
24.10  14:00 Уфа ... Рубин 3.05 3.15 2.55
24.10  16:30 Ахмат ... Урал 1.97 3.35 4.3
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