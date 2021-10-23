Крыховяк принял участие в последних четырех голах «Краснодара»

Летом польский полузащитник Гжегож Крыховяк поменял московский «Локомотив» на «Краснодар», и уже спустя несколько месяцев этот трансфер можно назвать успешным для обеих сторон.

К примеру, Крыховяк открыл счет в матче «быков» против «Нижнего Новгорода» в рамках 8-го тура РПЛ, тем самым приняв участие в четырех последних голах команды. Как свидетельствует статистический портал Opta, в активе у хавбека три мяча и один ассист за этот отрезок времени.

В общей сложности, поляк уже успел отметиться пятью результативными действиями в сезоне.

К слову, в противостоянии «Нижнего Новгорода» и «Краснодара» по состоянию на данную минуту закончился первый тайм, а удар Крыховяка остается единственным точным в матче. Проследить за текстовой онлайн-трансляцией второй половины встречи можно на сайте Liveresult.ru