Ильин забил пяткой в ворота «Нижнего Новгорода» первым касанием после выхода на замену

«Краснодар» не испытал никаких проблем в поединке с «Нижним Новгородом» в 12-м туре российской Премьер-лиги – «быки» разгромили соперника со счетом 4:1, не реализовав при этом пенальти усилиями Джона Кордобы.

Своим голом отметился и Владимир Ильин, вышедший на замену на 73-й минуте матча. Спустя три минуты футболист пяткой замкнул передачу партнера, что стало его первым касанием мяча в игре.

Примечательно, что дебютным взятием ворот в текущем сезоне в составе «Краснодара» отличился и 21-летний полузащитник Александр Черников. Благодаря этой победе команда выбралась на промежуточное третье место в турнирной таблице чемпионата.