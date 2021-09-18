Бубнов дал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Ростов»

В субботу, 18 сентября, состоится матч восьмого тура российской Премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Ростовом». Своими ожиданиями от поединка поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Прогноз: 1:0. На своем поле самарцы пока всего раз набрали очки. Пора наверстывать упущенное. В атаке «Крылья» смотрятся поинтереснее «Ростова», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч «Крылья Советов» - «Ростов» пройдет в Самаре, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Подробный текстовый репортаж будет организован на Liveresult.ru.

Перед сегодняшней игрой хозяева занимают 11 место в таблице РПЛ, а гости находятся на 12 строчке.