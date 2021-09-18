Осипенко: «Хотелось бы уехать в Европу, но не в третью лигу Польши»

Защитник сборной России Максим Осипенко, выступающий на клубном уровне за «Ростов», ответил на вопрос о возможном переезде в европейский чемпионат.

«Хотелось бы. Это мечта каждого футболиста. Но, конечно, не в третью лигу Польши», - передает слова 27-летнего футболиста «Рейтинг Букмекеров».

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги Осипенко принял участие в семи поединках, в которых забил один гол и получил одну желтую карточку.

В эти минуты «Ростов» играет против самарских «Крыльев Советов» в рамках восьмого тура Премьер-лиги. Команды провели 25 минут, счет пока не открыт – 0:0.

Текстовая трансляция встречи доступна на «Евро-Футбол.ру».