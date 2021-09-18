Сёмин: «Допускали элементарные ошибки, за которые команда «Крылья Советов» нас наказывала»

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (2:4) в эфире канала «Матч Премьер».

- Что не получилось? В первую очередь, результат. Но он закономерен, потому что мы в каждом из тих голов допускали элементарные ошибки, за которые команда «Крылья Советов» нас наказывала. Кто больше ошибается, тот и проигрывает матч. Мы очень много ошибок наделали.

- У «Крыльев» из матча в матч бывает очень много ротации. Вам это усложняло подготовку к игре? Удивил ли чем-то соперник сегодня? Было ли что-то, что вы не ожидали увидеть?

- Соперник хорошо сыграл, они не отошли от своих принципов и хорошо играли в комбинационный футбол. Наверное, для зрителей, особенно своих, был хороший футбол, но мы разочарованы результатом матча.