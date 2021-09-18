Осинькин побещал извлечь урок из ошибок в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы в каждой игре говорим о тех ситуациях, которые возможны, чтобы не было тех провалов, быстрых атак, которые мы иногда пропускали и которые в некоторых матчах оказались решающими. В сегодняшней игре мы тоже об этом предупреждали, потому что «Ростов» - команда, которая умеет быстро атаковать. Мы постараемся сделать все, чтобы, сохраняя нашу достаточно атакующую игру, мы не пропускали таких вот атак, не допускали таких ошибок, которые были у нас в том числе в матче с «Локомотивом».