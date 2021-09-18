«Крылья Советов» добыли непростую победу в матче с «Ростовом»

И второй матч восьмого тура РПЛ получился весьма результативным. «Крылья Советов» играли против «Ростова». В первом тайме забивали только гости, Николай Комличенко и Баштуш в свои ворота - 1:1. После перерыва самарцы ушли в отрыв и довели дело до победы - 4:2.

«Крылья» настигли большую группу команд, у которых по 10 очков, «Ростов» с 6 баллами остался в зоне стыков.