«Крылья Советов» добыли непростую победу в матче с «Ростовом»

И второй матч восьмого тура РПЛ получился весьма результативным. «Крылья Советов» играли против «Ростова». В первом тайме забивали только гости, Николай Комличенко и Баштуш в свои ворота - 1:1. После перерыва самарцы ушли в отрыв и довели дело до победы - 4:2.
«Крылья» настигли большую группу команд, у которых по 10 очков, «Ростов» с 6 баллами остался в зоне стыков.
Протокол игры
|Крылья Советов
|4:2
|Ростов
|23' Комличенко Николай (0:1)
|(1:1) Баштуш Бартоломеу 44'
|(2:1) Бегич Сильвие 50'
|(3:1) Глушенков Максим 58'
|69' Глебов Данил (3:2)
|(4:2) Сарвели Владислав 90'
Ломаев Иван • Зеффан Мехди • Бегич Сильвие • Солдатенков Александр • Горшков Юрий 6' 72' ( Кабутов Дмитрий ( 72') • Иванисеня Дмитрий • 71'Якуба Денис 72' ( Пруцев Данил ( 72') • Ежов Роман 90' ( Бейл Гленн ( 90') • Глушенков Максим 71' ( Сарвели Владислав ( 71') • Зиньковский Антон 75' ( Пиняев Сергей ( 75') • Сергеев Иван
Запасные: Фролов Евгений • Липовой Данил • Овсянников Богдан • Витюгов Максим • Божин Сергей • Цыпченко Дмитрий • Чернов Никита
Песьяков Сергей • Хаджикадунич Деннис • Баштуш Бартоломеу • Осипенко Максим • Лангович Андрей 82' ( Турищев Максим ( 82') • Фольмер Кирилл 63' ( Сухомлинов Данила ( 63') • Глебов Данил • Мамаев Павел 88' ( Жигович Армин ( 88') • Поярков Николай 64' ( Соу Али ( 64' ) • 80'Алмквист Понтус 64' ( Терентьев Денис ( 64') • Комличенко Николай
Запасные: Полоз Дмитрий • Тугарев Роман • Исик Артём • Бабурин Егор • Рудаков Максим
18 сентября. Стадион "Самара Арена" (Самара).