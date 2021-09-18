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Премьер-лига

«Крылья Советов» добыли непростую победу в матче с «Ростовом»

18 Сентября 2021 • 18:35 Комментировать (1)
Крылья Советов
4:2
Ростов
окончен

И второй матч восьмого тура РПЛ получился весьма результативным. «Крылья Советов» играли против «Ростова». В первом тайме забивали только гости, Николай Комличенко и Баштуш в свои ворота - 1:1. После перерыва самарцы ушли в отрыв и довели дело до победы - 4:2.

«Крылья» настигли большую группу команд, у которых по 10 очков, «Ростов» с 6 баллами остался в зоне стыков.

Протокол игры  
Крылья Советов 4:2 Ростов
    23' Комличенко Николай (0:1)
(1:1) Баштуш Бартоломеу 44'    
(2:1) Бегич Сильвие 50'    
(3:1) Глушенков Максим 58'    
    69' Глебов Данил (3:2)
(4:2) Сарвели Владислав 90'    
Ломаев Иван Зеффан Мехди Бегич Сильвие Солдатенков Александр Горшков Юрий   6'   72' (Кабутов Дмитрий (   72') Иванисеня Дмитрий   71' Якуба Денис   72' (Пруцев Данил (   72') Ежов Роман   90' (Бейл Гленн (   90') Глушенков Максим   71' (Сарвели Владислав (   71') Зиньковский Антон   75' (Пиняев Сергей (   75') Сергеев Иван
Запасные: Фролов Евгений Липовой Данил Овсянников Богдан Витюгов Максим Божин Сергей Цыпченко Дмитрий Чернов Никита
Песьяков Сергей Хаджикадунич Деннис Баштуш Бартоломеу Осипенко Максим Лангович Андрей   82' (Турищев Максим (   82') Фольмер Кирилл   63' (Сухомлинов Данила (   63') Глебов Данил Мамаев Павел   88' (Жигович Армин (   88') Поярков Николай   64' (Соу Али (   64'   80') Алмквист Понтус   64' (Терентьев Денис (   64') Комличенко Николай
Запасные: Полоз Дмитрий Тугарев Роман Исик Артём Бабурин Егор Рудаков Максим
18 сентября. Стадион "Самара Арена" (Самара).

 

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Крылья Советов Ростов
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Комментарии (1)
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Яшка-жИган
18 Сентября 2021 в 19:01
Правильно сказал, кажется дед Ингерман, наработки Карпина работают )
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