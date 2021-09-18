Пиняев – самый молодой автор ассиста в РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал рекордно молодым автором передачи, приведшей к голу, в рамках российской Премьер-лиги.

Статистический портал Opta информирует об уникальном достижении юного дарования самарского клуба. Полузащитник помог своей команде добыть в восьмом туре победу над «Ростовом» со счётом 4:2, сделав результативную передачу. На момент проведения игры Пиняеву исполнилось всего 16 лет и 10 месяцев.

Примечательно, сбор подобных статистических показателей начался в 2008 году.

Предыдущим автором рекорда был Жано Ананидзе. Пиняеву удалось «омолодить» рекорд на два месяца.

Благодаря своему успеху «Крылья Советов» набрали уже 10 очков и поднялись на 10-е место в таблице РПЛ.