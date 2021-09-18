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Премьер-лига

Пиняев – самый молодой автор ассиста в РПЛ

18 Сентября 2021 • 20:58 Комментировать
Крылья Советов
4:2
Ростов
окончен

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал рекордно молодым автором передачи, приведшей к голу, в рамках российской Премьер-лиги.

Статистический портал Opta информирует об уникальном достижении юного дарования самарского клуба. Полузащитник помог своей команде добыть в восьмом туре победу над «Ростовом» со счётом 4:2, сделав результативную передачу. На момент проведения игры Пиняеву исполнилось всего 16 лет и 10 месяцев.

Примечательно, сбор подобных статистических показателей начался в 2008 году.

Предыдущим автором рекорда был Жано Ананидзе. Пиняеву удалось «омолодить» рекорд на два месяца.

Благодаря своему успеху «Крылья Советов» набрали уже 10 очков и поднялись на 10-е место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов РПЛ Сергей Пиняев
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