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Осипенко: Методики Сёмина сильно отличаются от Карпина

17 Сентября 2021 • 11:33 Комментировать
Крылья Советов
...
Ростов
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18.09 16:30

Защитник «Ростова» Максим Осипенко сравнил подход к тренировкам Юрия Сёмина и Валерия Карпина.

Согласно слов игрока в интервью «РБ Спорт», тренировочный процесс при Сёмине сильно отличается от предыдущего наставника. Если Карпин делал акцент на физическую готовность и тактическую подготовку, то нынешний главный тренер команды по большей степени предпочитает использовать упражнения по работе с мячом.

Впрочем, Осипенко отметил, что у обоих специалистов есть некоторые общие качества – как минимум, каждый из них серьезно подходит к делу, но никто не стесняется пошутить во время занятий, если есть для этого повод.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Юрий Сёмин Максим Осипенко
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