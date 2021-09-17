Осипенко: Методики Сёмина сильно отличаются от Карпина

Защитник «Ростова» Максим Осипенко сравнил подход к тренировкам Юрия Сёмина и Валерия Карпина.

Согласно слов игрока в интервью «РБ Спорт», тренировочный процесс при Сёмине сильно отличается от предыдущего наставника. Если Карпин делал акцент на физическую готовность и тактическую подготовку, то нынешний главный тренер команды по большей степени предпочитает использовать упражнения по работе с мячом.

Впрочем, Осипенко отметил, что у обоих специалистов есть некоторые общие качества – как минимум, каждый из них серьезно подходит к делу, но никто не стесняется пошутить во время занятий, если есть для этого повод.