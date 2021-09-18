Сёмин: «Поле в Самаре вообще идеальное, еще бы болельщиков пустили, вообще было бы хорошо»

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы уже успели оценить погодные условия и состояние газона. Самара - все-таки более морозный регион, чем «Ростов». Насколько поле готово к игре, насколько все здесь хорошо?

- Поле здесь вообще идеальное, еще бы болельщиков пустили, вообще было бы хорошо.

- Тем не менее, болельщики из «Ростова» будут. Насколько это важно для команды?

- Болельщики - главные действующие лица в футболе, они определяют атмосферу. Они определяют градус игры. Футболисты всегда при болельщиках играют лучше.