Гамула: «Винить Сёмина рано»

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал фиаско своей бывшей команды в поединке с «Крыльями Советов» в 8 туре Тинькофф РПЛ.

«У «Ростова» было очень много своих ошибок, из-за которых и проиграли. Защитники тоже слабо сыграли. Вся команда отвечает за результат. Винить Сёмина рано», - приводит слова Гамулы «Спорт-Экспресс».

Известный тренер придерживается позиции, что Юрий Сёмин провёл пока слишком мало игр, чтобы объективно дать оценку его пребыванию у руля «Ростова». Игорь Гамула предполагает, что в будущем команда прибавит.

После восьми сыгранных матчей у ростовчан пока лишь шесть набранных очков.