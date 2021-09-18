Мамаев сыграет за «Ростов» впервые с августа

Тренерские штабы самарских «Крыльев Советов» и «Ростова» определились со стартовыми составами команд на матч восьмого тура российской Премьер-лиги. Стоит отметить, что с первых минут за гостей сыграет полузащитник Павел Мамаев, который находился в лазарете с августа. В последний раз хавбек выходил на поле в проигранном матче с ЦСКА (1:3).

«Крылья Советов»: Ломаев, Бегич, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.

«Ростов»: Песьяков, Баштуш, Осипенко, Поярков, Лангович, Хаджикадунич, Мамаев, Фольмер, Глебов, Алмквист, Комличенко.

Матч пройдет на стадионе «Самара Арена», начало - 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.