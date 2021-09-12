​«Сочи» поможет в сборе средств на дорогостоящий препарат больному ребёнку

В воскресенье «Сочи» сыграет против «Уфы» в рамках седьмого тура чемпионата России. Популярный телеграм-канал «Мутко против» сообщает о том, что сочинцы выйдут на поле в футболках в поддержку двухлетней Мишель Проценко, у которой была выявлена спинальная мышечная атрофия первого типа. Девочке необходим препарат, который стоит 155 миллионов рублей. Пока что было собрано лишь полмиллиона. «Сочи» поучаствует в сборе средств и привлечёт к нему внимание болельщиков.

Матч между «Сочи» и «Уфой» стартует в 16:30 по московскому времени. На страницах портала LiveResult пройдёт трансляция матча в текстовом формате.