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Кассьера уже зажигает, и Агаларов тоже забивает: «Сочи» противоречиво обыграл «Уфу»

12 Сентября 2021 • 18:22 Комментировать
Сочи
3:1
Уфа
окончен

В единственном «городском» противостоянии уик-энда в РПЛ «Сочи» играл дома с «Уфой».

Протокол игры  
Сочи 2:1 Уфа
(1:0) Касьерра Матео 11'    
(2:0) Нобоа Кристиан 35'    
    50' Агаларов Гамид (2:1)
Джанаев Сослан Барац Матео   59'   63' (Бурмистров Никита (   63') Родригао Заика Кирилл   78' (Терехов Сергей (   78'   89') Маргасов Тимофей   6' Прохин Данила Юсупов Артур   90' (Жоаозиньо Рамос (   90') Попов Ивелин   63' (Юрганов Игорь (   63') Цаллагов Ибрагим Нобоа Кристиан   90' (Ангбан Викторьен (   90') Касьерра Матео
Запасные: Павлов Даниил Колмаков Максим Заболотный Николай Адамов Денис
Беленов Александр Плиев Константин Йокич Боян Журавлёв Юрий   83' Милетич Неманья II Иванов Олег   70' (Фищенко Руслан (   70') Камилов Владислав   65' (Алиев Азер (   65') Мрзляк Филип   80' (Голубев Артём (   80') Бауэр Мориц   80' (Ахатов Данил (   80') Агаларов Гамид Кротов Вячеслав
Запасные: Сухов Александр Никитин Алексей Кузнецов Алексей Ботака-Иобома Эрвинг
12 сентября. Стадион "Фишт" (Сочи).

«Уфа» могла вообще не прилететь на этот матч из-за финансовых проблем, но всё-таки прилетела. У сочинцев денежных трудностей быть не должно, учитывая, кто их владелец, однако они всё равно отдали в другие команды основных центральных защитников. Впрочем, замена им нашлась. Как и Заболотному нашлась замена – колумбийский нападающий Кассьера. Он дебютировал за черноморскую команду в отчётном матче. В составе «Уфы» с ним симметрично соперничал один из лучших бомбардиров текущего сезона Гамид Агаларов.

«Сочи» редко выдает сумасшедший темп, вот и сейчас «барсы» начали встречу спокойно, но достаточно напорно. Уфимцы позволяли сопернику наносить многовато ударов по воротам. Прицеливались и Юсупов, и Кассьера, и Кротов. Доприцеливался в итоге на одиннадцатой минуте Кассьера, резко и чётко шарахнувший под перекладину с правого полуфланга после передачи Цаллагова (1:0).

«Уфа» находилась в гостях, поэтому ей можно было простить игру вторым номером. Однако пропущенный гол, как говорится, должен был заставить их раскрываться. Тем не менее характер игры особо не менялся. Кассьера пару раз упускал возможность сделать дубль, нехитро нанося удары в Беленова. На 22-й минуте что-то создали гости. Камилов плотно пробил с линии штрафной, но это не поставило неразрешимых задач перед Джанаевым. Возле других ворот в подобной ситуации Беленов справился с попыткой Юсупова.

Почти только оборонявшаяся «Уфа» не смогла до перерыва уберечь себя от второго гола. Камилов упустил мяч в борьбе с Цаллаговым, и Попов снабдил коротким пасом Нобоа. Находясь чуть слева от ворот, он решил пробить в ближний угол и не прогадал – застывший Беленов оказался не готов к такому развитию событий, он ждал удара в дальний угол (2:0). По первому тайму счёт оказался абсолютно закономерным, при этом не стоило бы удивляться, если бы он был крупнее.

Но перерыв стал неким рубиконом. Сочинцы, кажется, рано успокоились, хотя их тренер Федотов постоянно говорит о недопустимости потери концентрации. Что касается «Уфы», то она уже не первый раз прибавляет во втором тайме. На пятидесятой минуте Йокич навесил с левого края, оборона хозяев отдыхала, и Агаларов спокойно головой подсёк мяч в сетку (2:1). Вскоре воротам «барсов» угрожали Мрзляк и Кротов, но черноморцам удалось не пропустить быстро второй гол от вдохновившегося соперника. Агаларов забил в одном из моментов, однако из офсайда, и взятие ворот правильно сразу не засчитали.

Впрочем, в середине тайма визитёры выдохлись и подсели, благодаря чему сочинцы перевели игру в безопасное для себя русло. Вернулись какие-то эпизоды у ворот гостей, а Журавлёв получил красную карточку, завалив выходившего один на один Кассьеру возле своей штрафной. Но со штрафного Нобоа не забил, хотя он умеет так делать. Зато в конце добавленного времени со штрафного в правую девятку отличился вышедший на замену Жоаозиньо. Итог – минимальная победа «Сочи», довольно противоречивая и рваная. Она была бы цельной, если бы «барсы» не провалили первую половину второго тайма.

Кирилл Иванцов

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