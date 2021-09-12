Газизов: «Если первые 45 минут полностью провалили, то не будет ничего хорошего»

Руководитель «Уфы» Шамиль Газизов раскритиковал игру своей команды в матче седьмого тура РПЛ, назвав её «безобразной в первом тайме». Президент клуба призвал не искать виновников поражения от «Сочи» (1:3) в действиях арбитров или иных факторах.

- Если первые 45 минут полностью провалили, то не будет ничего хорошего. Будем разбираться, - заявил Газизов в интервью Sport24.

Также глава «Уфы» успокоил болельщиков, сообщив, что у клуба не должно быть проблем с финансами, так как руководство республики пообещало поддержку футболистам «Уфы». Команда из Башкортостана набрала всего 5 очков и делит 13-15-е места в турнирной таблице.