Данченко близок к возвращению в «Уфу»

Защитник АЕКа Олег Данченко может вернуться в «Уфу», передаёт греческий портал Sports Room. По данным источника, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

Сообщается, что шансы на возвращение игрока достаточно велики. Нынешний контракт украинца с греческим клубом рассчитан до 2024 года.

Напомним, что Данченко является воспитанником донецкого «Шахтёра». В 2019 году он перешёл в «Рубин» за один миллион евро, откуда через год отправился в аренду «Уфу». В составе уфимского клуба он сыграл 16 матчей, в которых отдал пять результативных передач. В январе 2021 года он стал игроком АЕКа.