Стукалов: «Мы столкнулись с проблемами, не могли взять футболистов»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился ожиданиями от матча с «Сочи» в эфире канала «Матч Премьер».

- Завершилась уже полностью подготовка к сезону, входим.

- С каким настроением подходите к игре, как этот период паузы на сборные был проведен?

- Хотелось бы лучше, безусловно. Тот результат, который есть у команды, не совсем устраивает. Понятно, что мы столкнулись с проблемами, не могли взять футболистов. Пока у нас нет спонсоров. Конечно, хотелось бы лучше в плане комплектации провести и в плане достижения результата.

- Может показаться, что совсем упадническое настроение. Тем не менее, какая сегодня задача в конкретном матче с футбольным клубом «Сочи»?

- Задача одна всегда - побеждать, настроения упаднического нет, мы выходим, играем, бьемся за команду, за республику.

- Как сегодня хотя бы увезти из Сочи очко?

- Посмотрим сейчас.

- В боевом ли состоянии команда?

- Конечно, практически на 100% оптимальный состав. Конечно, у нас есть потери, но спокойно к этому относимся.

- Есть ли понимание, как нейтрализовать Кристиана Нобоа?

- Кристиана Нобоа как нейтрализовать? Плотно играть и всё.