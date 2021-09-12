Федотов: «Удалось нам перевести дух, подготовиться, подвести игроков к общему знаменателю»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Уфой» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Сочи» возвращается на свой стадион. С каким настроением после достаточно большого перерыва?

- С хорошим настроением. Удалось нам перевести дух, подготовиться, подвести игроков к общему знаменателю. Люди, которые были травмированы, подтянулись к общей группе, теперь она стала больше.

- Можно ли говорить о том, что команда в оптимальном составе?

- Да, в оптимальном. Есть потери, о них известно, но, тем не менее, есть обойма футболистов, способных решать задачи.

- Максим Барсов во всеоружии уже?

- Максим Барсов сегодня отсутствует из-за травмы, он уже близок к возвращению в общую группу.

- Есть настроение, с которым команда будет полноправно сражаться за место в самом верху таблицы РПЛ?

- Мы так далеко не заглядываем, идем от матча к матчу. «Уфа» - принципиальный соперник в том плане, что колючая добротная команда, неуступчивая. Сегодня как всегда будем на 100% выкладываться, чтобы завоевать три очка.