Новичок «Сочи» Кассьерра заявил о чемпионских амбициях

Новый нападающий «Сочи» Матео Кассьерра дал интервью на клубном канале в YouTube после первого занятия с командой.

Про переход в «Сочи»:

- Думаю, что «Сочи» всегда был для меня очень хорошим вариантом. Логически я знал, что это очень хороший вызов иметь возможность приехать сюда. И вот теперь я в Сочи и очень рад, что смог сюда приехать, чтобы помочь команде и иметь возможность делать то, что мне нравится, и получать удовольствие на игровом поле. Надеюсь, что я смогу забивать много голов. Рекомендации были очень хорошие, и это стало мотивацией для меня принять решение приехать сюда. Лига очень конкурентноспособная, и я надеюсь, что смогу наслаждаться игрой здесь.

- Что ранее знал про Сочи?

- Я мало что знал о Сочи, но у меня появился интерес, и я начал искать в Интернете, чтобы посмотреть стадион и город. Я выяснил, что это очень красивый город с большим количеством туристов, что также побудило меня принять решение приехать сюда.

- О языковом барьере.

- Самое главное, чтобы мне здесь понравилось, что здесь очень много коллег, которые говорят по-португальски и по-испански, и что они мне помогут адаптироваться здесь наилучшим образом, чтобы начать тренироваться и начать показывать результаты и навыки здесь, получая преимущество от этого прекрасного опыта.

- О футболе в Колумбии.

- Колумбийский футбол отличается от футбола в Европе и России, он сильно отличается от Португалии и Голландии, где я также играл. Я думаю, что самое важное для меня - возможность быть здесь и радоваться этой возможности. И я уже очень хочу начать тренироваться.

- О задачах в «Сочи».

- Наша цель всегда - быть на самых высоких позициях в сезоне, и думаю, что цель этого сезона - это иметь возможность быть на самых высоких местах и, по логике, также стремиться стать чемпионом. Я думаю, что «Сочи» - хороший клуб, в нем есть очень сильные игроки. Я приехал сюда, чтобы внести свой вклад и помочь команде в достижении ее целей.

24-летний колумбийский нападающий подписал с клубом контракт по схеме «2+1».