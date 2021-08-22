Глушаков: «Надо думать о Лиге чемпионов»

Лучший футболист матча «Химки» - «Рубин» (1:1) Денис Глушаков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- По игре «Химки» здорово начали, классно атаковали на старте, в концовке первого тайма «Рубин», наверное, выглядел поинтереснее. Ничья - закономерный результат?

- Соглашусь с вами, 30 минут где-то играли хорошо, потом отдали инициативу «Рубину», забили гол, хотели сохранить результат, и из-за этого сели в оборону, пропустили гол. Закономерно, думаю. И мы, и они могли забить. Закономерные результаты и у нас, и у них.

- В турнирную таблицу поглядываете? Довольны ли тем местом, где находятся «Химки» или не обращаете на это внимания?

- Конечно, недовольны, хотелось бы выше, теряем очки. Тем более, когда домашние игры, надо брать очки. Потом где-то будет не хватать как в том сезоне. Никто не думал, а мы были там за два тура до конца претендентами на Лигу Европы. Жаль, что потеряли два очка, но есть еще на чем работать. Надо реабилитироваться в следующем матче, и все будет хорошо.

- У тренера бесполезно спрашивать такие вопросы. Что в команде? Что думают игроки, раз уж мы про Лигу Европы заговорили, что все возможно?

- Играем от матча к матчу, надо добиваться высокого результата и думать о Лиге чемпионов. Попасть в Лигу Европы - это хорошо.