«Нижний Новгород» взял в аренду 20-летнего нападающего казанского «Рубина» Кирилла Косарева, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что форвард уже знаком с наставником «Нижнего Новгорода» Александром Кержаковым по выступлениям за «Томь». Арендное соглашение с «Рубином» рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, что ранее сообщалось в возможном переходе Косарева в хорватский чемпионат. Сам футболист подтвердил эту информацию, подчеркнув, что даже принимал участие в контрольных поединках клуба «Хрватски Драговоляц». Также в активе молодого игрока четыре матча за основную команду казанцев.