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Россия. Премьер-лига

Сёмин поставил «Ростов» на рельсы: Дончане одержали первую победу в сезоне в матче с двумя автоголами

22 Августа 2021 • 19:55 Комментировать (1)
Нижний Новгород
1:2
Ростов
окончен
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В срединном матче воскресной программы РПЛ сошлись «Нижний Новгород» и «Ростов».

Протокол игры  
Нижний Новгород 1:2 Ростов
(1:0) Осипенко Максим 3'    
    36' Хасимото Кэнто (1:1)
    89' Комличенко Николай (1:2)
Нигматуллин Артур Кечкеш Акош Масоэро Лукас Гоцук Кирилл   88' Козлов Алексей Каккоев Никита Калинский Николай Ткачук Денис   57' Горбунов Игорь   46' (Сулейманов Тимур (   46') Балай Беким Эннин Ричи   75' (Косарев Кирилл (   75')
Запасные: Берковский Илья Сапета Александр Анисимов Артур Могилевец Павел Пенчиков Даниил Гогличидзе Лео
Песьяков Сергей Баштуш Бартоломеу   80' Осипенко Максим Хаджикадунич Деннис   42'   46' (Мелёхин Виктор (   46') Терентьев Денис Норманн Матиас   78' Фольмер Кирилл   62' (Байрамян Хорен (   62') Глебов Данил Хасимото Кэнто   74' (Сухомлинов Данила (   74') Алмквист Понтус   85' (Полоз Дмитрий (   85') Комличенко Николай
Запасные: Тошевски Давид Лангович Андрей Тугарев Роман Жигович Армин Мухин Александр Бабурин Егор
22 августа. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

21 августа город Нижний Новгород отметил свое 800-летие, и масштабные празднования посетил Президент России Владимир Путин. Понятно, что нижегородцы хотели продолжения банкета на следующий день, когда футбольный клуб «НН» принимал «Ростов». Тем более что подопечные Александра Кержакова проиграли неделю назад домашний матч «Уфе». Но в целом старт в Премьер-лиге волжанам удался весьма лихой, учитывая, что прошлый сезон они провели в ФНЛ. Далеко не все такого ожидали, было популярно предписывать им борьбу за выживание с первых туров. Но «НН» показал, что никому просто так не уступит.

Другое дело – «Ростов», который с самого начала чемпионата попал в яму. Совмещение постов Валерия Карпина, два домашних поражения, уход Карпина, приход Сёмина, ничья на выезде и новый проигрыш в родных стенах. Итого – одно очко после четырёх туров. А после двух с небольшим минут игры в Нижнем Новгороде – 1:0 в пользу хозяев. Дебютировавший за «НН» канадский нападающий Эннин, два года назад игравший за «Ростов» на Кубке Париматч Премьер, вывел на пространство на правом полуфланге Козлова, тот прострелил на Горбунова, и вызванный в сборную Осипенко срезал мяч в собственные ворота.

Впрочем, интересного продолжения в первом тайме не получилось. «Нижний» не лез вперёд, у ростовчан в атаке мало что получалось. Но «Ростов» больше владел мячом, и вода камень подточила. В районе получаса игры мяч после не очень опасного удара гостей попал в штрафной хозяев в руку Гоцуку. Главный арбитр Кукуляк прослушал видеоассистентов по технической связи и пенальти не поставил. Тем не менее волжане скоро всё равно пропустили. Южане вбросили аут на правом фланге, мяч отлетел к центру, Горбунов проиграл единоборство Баштушу. Тот отдал пас вперёд и влево на Хашимото, который пробил, и после небольшого рикошета от Терентьева мяч зашёл в дальний угол (1:1).

Почти весь второй тайм на две команды был только один более-менее реальный шанс забить. На 49-й минуте Калинский плотно приложился по мячу со штрафного – рядом с правым углом. Дальше долго не происходило ничего интересного, и казалось, что матч спокойно завершится ничьей, но «Ростов» всё же нашёл в себе силы вырвать победу. На последних основных минутах Гоцук сфолил возле своей штрафной против Полоза. Исполнив штрафной, дончане нанесли несколько ударов со средней дистанции, и после одного из них Масоэро, боровшийся на линии вратарской с Комличенко, подсёк мяч в свои ворота над Нигматуллиным, произведя на свет второй автогол в этом матче (1:2). Таким образом, «Ростов» одерживает первую победу и конкретно под руководством Сёмина, и вообще в текущем сезоне, а «Нижний» второй тур подпяд проигрывает дома.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Tur6133
22 Августа 2021 в 20:42
Пора бы уже Ростову возвращаться из полосы неудач в полосу побед... Поздравляю всех ребят Ростова и болельщиков!!!
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окончен Локомотив Москва 2:1 Краснодар 2.45 3.35 2.95
окончен Нижний Новгород 1:2 Ростов
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