Комличенко: «Драматичные матчи всегда запоминаются»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко поделился впечатлениями от игры против «Нижнего Новгорода» (2:1).

«Приятно одержать победу. Забили на последних минутах. Драматичные матчи всегда запоминаются», - подчеркнул Комличенко в интервью Sport24.

Также нападающим «Ростова» был прокомментирован решающая голевая атака 88-й минуте, в которой он принял непосредственное участие: «Находился там, где и должен был. Закрывал обзор вратарю. Главное, что выиграли».

Победа в Нижнем Новгороде стала для ростовцев первой в чемпионате. У команды Юрия Сёмина 4 набранных балла.