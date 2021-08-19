«Ростов» в своём «Твиттер» пошутил по поводу резервного комплекта формы «Ювентуса».

Туринский клуб сегодня, 19 августа, представил форму, которая выполнена в жёлтом, синем и белом цветах. Представители ростовского клуба не смогли обойти стороной эту ситуацию и решили отредактировать фото, убрав все логотипы «Ювентуса», добавив при этом эмблему «Ростова».

Отредактированное фото с Криштиану Роналду в новой форме с эмблемой «Ростова» они опубликовали в свой «Твиттер» и отметили, что рады представить новый комплект формы на следующий сезон.

Напомним, что после четырёх стартовых туров РПЛ «Ростов» находится на 15-м месте, имея в своём активе одно очко.