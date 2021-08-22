Сёмин: «Победы все сложные, все со скрипом, по-другому не может быть»

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин подвёл итоги матча с «Нижним Новгородом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первая сложная со скрипом победа.

- … А победы все сложные, все со скрипом, по-другому не может быть.

- Явно виден прогресс в результате. Видите ли вы уже прогресс в игре?

- Нужна стабильность, стабильность как на протяжении всего матча, так и от матча к матчу. Пока у нас ее еще нет.

- С чем связана замена в перерыве Хаджикадунича?

- Замена его связана с тем, что он имел желтую карточку и в любой момент в любой ситуации он мог сделать второе нарушение и был бы удален, поэтому мы немного предугадали ситуацию и его поменяли.

- А вообще когда на третьей минуте пропустили мяч, какие мысли в голове были?

- Пропустили - играть надо. Хорошо то, что они играть стали, уложили мяч вниз, много было контроля мяча. Как бы напряжение от наших ворот спало, и стали получаться моменты.