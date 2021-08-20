​В судейских бригадах 5-го тура РПЛ произошли изменения из-за положительного теста на коронавирус

РФС сообщил об изменениях в судейских бригадах пятого тура российской Премьер-лиги. Положительный тест на коронавирус сдал Дмитрий Мосякин, который работает в качестве ассистента арбитра.

На матче «Нижний Новгород» - «Ростов» первым помощником главного рефери будет Андрей Болотенков. Роман Усачёв, в свою очередь, отработает ассистентом видеоарбитра на игре между «Химками» и «Рубином».

Матчи пятого игрового дня Премьер-лиги России пройдут 21 и 22 августа. На текущий момент на вершине турнирной таблицы располагаются «Зенит» и «Рубин», набравшие по 10 зачётных баллов.