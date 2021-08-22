Александр Кержаков: «Когда запрещают футбол, а на концерты по 5, по 10 тысяч могут приходить, я не понимаю»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков подвёл итоги матча с «Ростовом» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Почему получились два разных тайма. В первом у «Нижнего Новгорода» было много атаки, было много движения вперед, а второй - получился более сдержанным?

- Соперник вынудил, прежде всего. Во-вторых, у нас не получалось нормального выхода из обороны в атаку. Наверное, сказывается усталость, давление психологическое в первую очередь, когда принимаются неправильные действия на футбольном поле. К сожалению, это и приводит к поражению.

- До последних минут счет был ничейным. Можно ли сказать, что здесь фактор наличия полного стадиона болельщиков мог бы команду подбодрить, повести вперед. Насколько их не хватает?

- Я думаю, что не хватает болельщиков не только нам, но и всем командам. Тем боле что для нас ситуация непонятная. Вчера, я думаю, половина города была на набережной, и там чуть ли не друг на друге сидели, а у нас не могут пустить хотя бы через два кресла кого-то. Я думаю, это не совсем нормально, футбол для болельщиков, должны быть живые эмоции. Знаете, как бывает? Болельщики дают эмоции игрокам, а игроки платят болельщикам своей игрой и самоотдачей. Понятно, что мы будем играть и так, но я считаю, что это не нормальная ситуация, которая сейчас происходит, потому что ладно бы везде запрещали, тогда да. А когда запрещают футбол, а на концерты по 5, по 10 тысяч могут приходить, я не понимаю, в чем дело.