Йевтич расстроен ничьей 1:1 с «Химками»

Хавбек «Рубина» Дарко Йевтич отреагировал на ничейный исход в поединке 5-го тура РПЛ против «Химок».

Несмотря на забитый мяч, 28-летний швейцарец явно не был доволен финальным результатом, о чём он рассказал в интервью официальному сайту клуба: «Жаль, что не выиграли. У меня был момент. Хорошо, что отыгрались. У нас были шансы победить».

Йевтич согласился, что казанцам в данной встрече сильно не хватило Деспотовича и Кварацхелии: «Надеюсь, они быстро вернуться. Они очень важны для нас, для нашей игры».

В следующем туре российского первенства соперником «Рубина» станет «Краснодар».