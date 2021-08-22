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Россия. Премьер-лига

Йевтич расстроен ничьей 1:1 с «Химками»

22 Августа 2021 • 23:45 Комментировать
Химки
1:1
Рубин
окончен
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Хавбек «Рубина» Дарко Йевтич отреагировал на ничейный исход в поединке 5-го тура РПЛ против «Химок».

Несмотря на забитый мяч, 28-летний швейцарец явно не был доволен финальным результатом, о чём он рассказал в интервью официальному сайту клуба: «Жаль, что не выиграли. У меня был момент. Хорошо, что отыгрались. У нас были шансы победить».

Йевтич согласился, что казанцам в данной встрече сильно не хватило Деспотовича и Кварацхелии: «Надеюсь, они быстро вернуться. Они очень важны для нас, для нашей игры».

В следующем туре российского первенства соперником «Рубина» станет «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Рубин Дарко Йевтич
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