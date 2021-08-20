​Кварацхелия исключён из заявки «Рубина»

Согласно информации с официального сайта Премьер-лиги России, Хвича Кварацхелия был исключён из заявки «Рубина». Это может быть связано с приближающимся трансфером полузащитника в другой клуб. В последние недели и месяцы слухи связывали 20-летнего Хвичу со многими представителями топовых чемпионатов Европы. Представители футболиста не раз заявляли о его желании пойти на повышение.

Ближайший матч чемпионата «Рубин» проведёт в воскресенье, 22 августа. В этот день в рамках пятого тура Премьер-лиги команда Леонида Слуцкого будет гостить у «Химок».

Добавим, что после четырёх туров «Рубин» располагается на вершине таблицы РПЛ вместе с «Зенитом». Команды набрали по 10 очков.