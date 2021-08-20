Слуцкий рассказал о восстановлении Деспотовича

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка пятого тура Премьер-лиги против подмосковных «Химок». В частности, тренер ответил на вопрос о восстановлении форварда Джордже Деспотовича.

«Есть положительная динамика по его восстановлению», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

29-летний сербский форвард травмировался во встрече третьего тура с грозненским «Ахматом» (2:1).

В нынешнем сезоне Премьер-лиги на счету Деспотовича один гол и одна результативная передача в трех поединках.

После четырех туров «Рубин» набрал десять баллов и занимает второе место в таблице РПЛ.