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Россия. Премьер-лига

Слуцкий рассказал о восстановлении Деспотовича

20 Августа 2021 • 13:45 Комментировать
Химки
...
Рубин
22.08 20:00
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Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка пятого тура Премьер-лиги против подмосковных «Химок». В частности, тренер ответил на вопрос о восстановлении форварда Джордже Деспотовича.

«Есть положительная динамика по его восстановлению», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

29-летний сербский форвард травмировался во встрече третьего тура с грозненским «Ахматом» (2:1).

В нынешнем сезоне Премьер-лиги на счету Деспотовича один гол и одна результативная передача в трех поединках.

После четырех туров «Рубин» набрал десять баллов и занимает второе место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Джордже Деспотович
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