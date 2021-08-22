Слуцкий отказался отвечать на вопрос об Игнатьеве

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарии после противостояния своей команды с «Химками» в рамках пятого игрового дня розыгрыша элитного дивизиона российского футбола.

На вопрос о возможном уходе полузащитника Ивана Игнатьева Леонид Слуцкий произнёс:

«Не буду отвечать на этот вопрос».

Подопечные Слуцкого не смогли переиграть «Химки», расписав мировую. Команды обменялись голами, оба из которых были забиты в первые 30 минут встречи.

«Рубин» расположился на четвёртой строке турнирной таблицы, «Химки» - на двенадцатой. От зоны переходных матчей вторых отделяет лишь один зачётный балл.