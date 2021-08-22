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Россия. Премьер-лига

«Рубин» избегает груза лидерства: Команда Слуцкого опять упустила шанс на первое место

22 Августа 2021 • 21:54 Комментировать
Химки
1:1
Рубин
окончен
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«Рубин», выигравший до того шесть последних выездных матчей Премьер-лиги, гостил у «Химок».

Протокол игры  
Химки 1:1 Рубин
(1:0) Глушаков Денис 16'    
    30' Йевтич Дарко (1:1)
Лантратов Илья Тихий Дмитрий   90' Данилкин Егор Стойинович Душан Идову Брайн Дагерстол Филип   85' (Трошечкин Александр (   85') Набиуллин Эльмир Глушаков Денис Камышев Илья   46' (Besard Sabovic (   46') Адеми Кемаль   78' (Кухарчук Илья (   78') Себаи Сенин   84'
Запасные: Соколов Артём Генералов Егор Садыгов Илья Боженов Кирилл Давидян Давид Сычёв Виталий Алиев Камран
Дюпин Юрий Зотов Георгий   76' Уремович Филип   77' Бегич Сильвие Самошников Илья Ин-Бём Хван Абильдгор Оливер Йевтич Дарко   81' (Саито Мицуки (   81') Бакаев Солтмурад   62' (Игнатьев Владислав (   62') Костюков Михаил   62' (Игнатьев Иван (   62') Хакшабанович Сеад
Запасные: Талби Монтассар Савицкий Иван Янович Никита Медведев Никита Грицаенко Алексей Мусаев Леон Суриков Степан
22 августа. Стадион "Арена Химки" (Химки).

«Рубин» уже успел пройти в новом сезоне путь от наборщика максимального очков до неудачника Лиги конференций. После вылета из еврокубков от польского «Ракува» казанцы осеклись и в чемпионате, где у себя дома позволили набрать первое очко в Премьер-лиге «Крыльям Советов». Но на «Ак Барс Арене» «Рубину» в последнее время играть не нравится из-за «убитости» газона. С «Химками», которые крупно проиграли в прошлом туре в Сочи, казанцы встретились в Московской области. Победа над «красно-чёрными» выводила бы «Рубин» на чистое первое место по итогам пяти туров.

Начало получилось сумбурным, с большим количеством брака. На второй минуте чудовищную ошибку совершил Зотов, обрезавший гостей перед своими воротами. Впрочем, получивший такой шанс швейцарский новобранец химчан Адеми проиграл ближний бой Дюпину, и хозяева не смогли наказать гостей за недопустимую оплошность.

В основном атаковал «Рубин», практиковавший удары со средних дистанций. Но на 16-й минуте забили «Химки». Адеми поборолся в центральной области, получил ответную скидку грудью от Себаи и сам аккуратно отдал вперёд на Глушакова, который в падении проткнул мяч в створ мимо Дюпина (1:0).

Когда на табло красовалась комбинация 22:22, новоиспечённый центрфорвард «Рубина» Костюков не забил потрясающий момент, после выката Хакшабановича запустив мяч мимо правой штанги. «Рубин» наигрывал на гол и окончательно наиграл на него на 31-й минуте. Костюков сделал короткий пас Йевтичу, и тот из-за пределов штрафной с помощью рикошета блестяще ввернул мяч в левую девятку (1:1).

Впоследствии игра качалась в плане инициативы в разные стороны. Матч получался довольно темповый, то есть это была не тягомотина. Полумоменты периодически возникали, а иногда и моменты. На 40-й минуте быструю атаку «Рубина» завершал планировавший сделать дубль Йевтич. Лантратов погасил скорость его удара, но мяч продолжил следовать в створ, и почти с ленточки круглого вынес Идову.

По истечении часа игры Слуцкий выпустил на замену сразу двух Игнатьевых. Иван оперативно поучаствовал в голевом моменте, пробив головой под перекладину с рикошетом от газона на подаче штрафного – Лантратов в прыжке перевёл на угловой. Минут через десять Адеми и Дюпин сработали подобным образом, а между этими эпизодами Глушаков из левого угла штрафной пробил плотно, да рикошет отправил мяч мимо створа.

В концовке казанцы поддавили соперника, но безуспешно. Появившийся со скамейки Сайто пару раз неточно зарядил издали. На финише добавленного времени медпомощь оказывали Самошникову и Уремовичу. «Химки» могут быть относительно довольны, что отобрали очки у одного из лидеров, поскольку у самого подмосковного клуба задачи приземлённые. Но вот «Рубину» есть от чего покусать локти – он уже второй раз подряд упускает возможность выйти на чистое первое место. Не иначе как не готовы подопечные Слуцкого к тяжкому грузу лидерства.

Кирилл Иванцов

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окончен Химки 1:1 Рубин
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