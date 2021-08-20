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Россия. Премьер-лига

​«Рубин» объяснил отзаявку Кварацхелии

20 Августа 2021 • 17:01 Комментировать (2)
Химки
...
Рубин
22.08 20:00
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В пятницу Хвича Кварацхелия был исключён из заявки «Рубина» на сезон РПЛ. Сразу появились мысли о том, что в ближайшие дни полузащитник может оказаться в другом клубе, ведь интерес к нему проявляет целый ряд представителей европейских чемпионатов. Тем не менее, трансферные догадки не подтвердились. Пресс-служба «Рубина» сообщила, что Хвича не сыграет с «Химками» в ближайшем туре из-за повреждения. Хавбека исключили из заявки, чтобы внести туда новичка команды Монтассара Тальби.

Поединок пятого тура Премьер-лиги России между «Химками» и «Рубином» пройдёт в воскресенье, 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Хвича Кварацхелия Монтассар Тальби
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
20 Августа 2021 в 18:06
ооо я чо та прапустил...))) а кады они ентова матрасара потписали....)))
KUGO
20 Августа 2021 в 17:42
Ударим по "Химкам" новичком команды Монтассаром Тальби
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