​«Рубин» объяснил отзаявку Кварацхелии

В пятницу Хвича Кварацхелия был исключён из заявки «Рубина» на сезон РПЛ. Сразу появились мысли о том, что в ближайшие дни полузащитник может оказаться в другом клубе, ведь интерес к нему проявляет целый ряд представителей европейских чемпионатов. Тем не менее, трансферные догадки не подтвердились. Пресс-служба «Рубина» сообщила, что Хвича не сыграет с «Химками» в ближайшем туре из-за повреждения. Хавбека исключили из заявки, чтобы внести туда новичка команды Монтассара Тальби.

Поединок пятого тура Премьер-лиги России между «Химками» и «Рубином» пройдёт в воскресенье, 22 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.