​Слуцкий посетовал на потерю лидеров

«Рубин» мог выйти в лидеры чемпионата России, но не смог в воскресенье обыграть на выезде «Химки». Игра завершилась вничью со счётом 1:1. После поединка наставник казанской команды Леонид Слуцкий отметил, что первый тайм его подопечные провели на хорошем уровне, а вот во втором качестве футбола в исполнении «рубиновых» было хуже. Также тренер посетовал на потерю из-за повреждений лидеров команды, а именно Хвичи Кварацхелии и Джордже Деспотовича.

«Когда команда теряет своих двух лучших атакующих игроков – ключевого нападающего и самого яркого вингера, и у нас нет такой глубины состава, чтобы прям у нас было два Деспотовича, два Кварацхелии и так далее – то понятно, что мы теряем в качестве», - приводятся слова Слуцкого на страницах сайта «Рубина».

Следующий матч «Рубин» Леонида Слуцкого проведёт в пятницу, 27 августа. В рамках шестого тура чемпионата России казанцы сыграют на выезде против «Краснодара».