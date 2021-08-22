Дюпин прокомментировал вызов в сборную России

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин дал комментарии относительно своего приглашения в национальную команду России на ближайшие поединки квалификации на чемпионат мира 2022 года.

Дюпин заявил, что он очень рад вызову в сборную, поблагодарив её наставника Валерия Карпина. Также вратарь заявил, что ему известны требования тренера вратарей Виталия Кафанова:

«Я знаком с ним, знаю его требования и философию. Все знаю», - приводит слова игрока последнего рубежа «Спорт-Экспресс».

Юрию Дюпину не удалось сохранить свои ворота «сухими» в сегодняшнем матче «Рубина» с «Химками». Команды разошлись миром 1:1. Оба гола были забиты в первые полчаса игры.