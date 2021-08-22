Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 141 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Дюпин прокомментировал вызов в сборную России

22 Августа 2021 • 23:31 Комментировать
Химки
1:1
Рубин
окончен
1000 рублей бесплатная ставка

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин дал комментарии относительно своего приглашения в национальную команду России на ближайшие поединки квалификации на чемпионат мира 2022 года.

Дюпин заявил, что он очень рад вызову в сборную, поблагодарив её наставника Валерия Карпина. Также вратарь заявил, что ему известны требования тренера вратарей Виталия Кафанова:

«Я знаком с ним, знаю его требования и философию. Все знаю», - приводит слова игрока последнего рубежа «Спорт-Экспресс».

Юрию Дюпину не удалось сохранить свои ворота «сухими» в сегодняшнем матче «Рубина» с «Химками». Команды разошлись миром 1:1. Оба гола были забиты в первые полчаса игры.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Рубин Валерий Карпин Сборная России Виталий Кафанов Юрий Дюпин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Нижний Новгород 1:2 Ростов
окончен Химки 1:1 Рубин
Все матчи
Новости
22 Августа
23:45 · Россия. Премьер-лига
Йевтич расстроен ничьей 1:1 с «Химками»
23:31 · Россия. Премьер-лига
Дюпин прокомментировал вызов в сборную России
23:13 · Россия. Премьер-лига
Как «Химки» не пустили «Рубин» на первое место - видео видео
22:59 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Надо думать о Лиге чемпионов»
22:58 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: «Драматичные матчи всегда запоминаются»
22:52 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков: «Когда запрещают футбол, а на концерты по 5, по 10 тысяч могут приходить, я не понимаю»
22:47 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий отказался отвечать на вопрос об Игнатьеве
22:45 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Победы все сложные, все со скрипом, по-другому не может быть»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Когда пропускаешь два мяча в каждой игре, сложно рассчитывать на победу»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Хочу поблагодарить команду за такое желание и борьбу на поле»
22:13 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «Изменил немного систему тренировок, это приносит свои плоды»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Агент Антона Миранчука рассказал о причине отсутствия игрока в заявке «Локомотива»
21:56 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» выдал худший старт с сезона 2013/14
21:35 · Россия. Премьер-лига
Яя Туре о работе в «Ахмате»: «Чувствую себя как дома»
21:26 · Россия. Премьер-лига
Тарасов: «Смолов – большой профессионал»
Все новости
Рекомендуем
 