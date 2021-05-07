«Барсы» – огонь: «Сочи» на зубах вырвал победу над «Ротором» и взобрался на четвёртое место

На черноморском берегу встретились претендент на еврокубки «Сочи» и проходящий тест на выживание «Ротор».

«Сочи» ещё в начале чемпионата обозначил своими результатами готовность бороться за высокие места. Скептики сомневались, что так продолжится и дальше, но тренерская команда Владимира Федотова не сбавила обороты и стала фаворитом борьбы за первую пятёрку. С учётом набранного «барсами» хода, в домашнем матче с «Ротором» их устраивала только победа, которая ещё больше приближала бы их к Лиге конференций. Но ситуацию обостряло то, что самому «Ротору» в свете борьбы за выживание тоже очень желательно было выиграть, потому что в последнем туре ему ехать к другому борцу за еврокубки – «Рубину».

Начало встречи получилось довольно событийным. Сперва не использовал момент «Ротор», когда удару Кверквелии с рикошетом со средней дистанции чуть не хватило точности. Хозяева отреагировали голом – Заболотный на левом углу вратарской чётко положил корпус и поразил дальний угол, откликнувшись на подачу Маргасова. Однако взятие ворот было отменено, поскольку Нобоа немного раньше оказался с мячом в положении «вне игры» – главный арбитр Карасёв принял правильное решение по рекомендации видеоассистентов.

Волгоградцы могли практически сразу наказать соперника за нелегитимный гол, но Щёткин вместо радости испытал разочарование, потому как послал мяч с близкой дистанции рядом со штангой. И совсем скоро, наоборот, «Сочи» наказал противника за нереализованный шанс. Николай Заболотный выбил от ворот, Антон Заболотный зацепился в центре поля за мяч головой, Юсупов выполнил заброс к линии штрафной, а Руденко продавил давшего слабину Кверквелию, первый раз пробил с мини-расстояния в Чондрича и забил отскоком (1:0). Вратарю гостей потребовалась медпомощь, однако нарушения там не было.

Дальше игра несколько подуспокоилась. Сочинцы на правах хозяев атаковали больше. Дистанционные удары Антона Заболотного, Юсупова и Цаллагова не добрались до конечной цели – в первом случае сыграл Чондрич, а второй и третий пришлись чуть мимо створа. «Ротор» при этом не намеревался отсиживаться сзади, и настрой на проведение атак при благоприятной возможности принёс визитёрам хорошую новость в районе получаса игры. Кипиани навесил с правофлангового штрафного, и Щёткин головой переправил мяч в сетку, отличившись во втором матче кряду (1:1).

Быстрого ответа в духе того, чтобы поставить зарвавшегося аутсайдера на место, от сочинцев не последовало. У «барсов» разладилась игра в атаке, пропали даже дальние удары. Волжане, в свою очередь, наверняка прочувствовали определённое проседание соперника, поэтому поддавили в концовке тайма. Это было логично, тем более что не проявлял надёжности центр сочинской обороны с молодым Прохиным. И чуть не повезло Щёткину, который головой едва не послал мяч в сетку после навеса Макарова, а то бы на перерыв команды ушли при счёте 1:2.

Во втором тайме чаша весов могла качнуться в любую из двух сторон. Зурико, к примеру, звонко пальнул в перекладину, тогда как Антон Заболотный в упор расстрелял головой пространство выше ворот Чондрича. Гости потеряли из-за травмы своего центрфорварда Щёткина. Игра приобрела несколько рваный характер не без моментов. Чондрич выручил гостей после удара головой Юсупова, а на добивании Бурмистров бахнул мимо. А у волгоградцев неиспользованным шансом отметился снова Зурико, замкнувший на угловом дальнюю штангу выше створа.

Нобоа поспешил пробить после зигзагного розыгрыша мяча Миладиновичем и Бурмистровым – мимо ближнего угла. Казалось, что будет ничья, но на третьей добавленной минуте своё веское слово сказал Юсупов, с лёта замкнувший где-то с правого угла вратарской отчаянный заброс Мевли, подкорректированный Николаем Заболотным (2:1).

Сочинцы собрались на последние минуты, упорно искали свой шанс и были за это вознаграждены, не сбила их с толку и замена «Ротора», призванная затянуть время. Итоги матча для турнирной таблицы заключаются в том, что «Сочи» набирает 52 очка, догоняет по числу баллов «Локомотив» и выходит на четвёртое место, делая серьёзную заявку на итоговое попадание в еврокубки, а «Ротор» не движется вверх со спасительной четырнадцатой строчки, имея поровну очков с «Уфой». Прямые конкуренты «барсов» и волгоградцев сыграют в субботу.

Кирилл Иванцов