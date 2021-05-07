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«Барсы» – огонь: «Сочи» на зубах вырвал победу над «Ротором» и взобрался на четвёртое место

07 Мая 2021, 21:59,

На черноморском берегу встретились претендент на еврокубки «Сочи» и проходящий тест на выживание «Ротор».

Протокол игры  
Сочи 2:1 Ротор
(1:0) Руденко Александр Александрович 9'    
    31' Щёткин Алексей (1:1)
Заболотный Николай Прохин Данила Мевля Миха   66' Миладинович Иван Заика Кирилл Нобоа Кристиан Цаллагов Ибрагим Юсупов Артур Маргасов Тимофей   71' (Набиуллин Эльмир (   71') Заболотный Антон Руденко Александр Александрович   46' (Бурмистров Никита (   46')
Запасные: Дуганджич Марко Пруцев Данил Колмаков Максим Барсов Максим Адамов Денис
Чондрич Йосип Макаров Сергей   65' Гогуа Седрик Кверквелия Соломон Степанов Данил Алейник Олег Жигулёв Илья   41' Кипиани Николай   82' (Байрыев Азат (   82') Фламарион Давиташвили Зурико   84' Щёткин Алексей   65' (Песегов Евгений (   65')
Запасные: Донцов Кирилл Медведь Владимир Вершков Дмитрий Щербин Ярослав Серченков Сергей Обухов Игорь
07 мая. Стадион "Фишт" (Сочи).

«Сочи» ещё в начале чемпионата обозначил своими результатами готовность бороться за высокие места. Скептики сомневались, что так продолжится и дальше, но тренерская команда Владимира Федотова не сбавила обороты и стала фаворитом борьбы за первую пятёрку. С учётом набранного «барсами» хода, в домашнем матче с «Ротором» их устраивала только победа, которая ещё больше приближала бы их к Лиге конференций. Но ситуацию обостряло то, что самому «Ротору» в свете борьбы за выживание тоже очень желательно было выиграть, потому что в последнем туре ему ехать к другому борцу за еврокубки – «Рубину».

Начало встречи получилось довольно событийным. Сперва не использовал момент «Ротор», когда удару Кверквелии с рикошетом со средней дистанции чуть не хватило точности. Хозяева отреагировали голом – Заболотный на левом углу вратарской чётко положил корпус и поразил дальний угол, откликнувшись на подачу Маргасова. Однако взятие ворот было отменено, поскольку Нобоа немного раньше оказался с мячом в положении «вне игры» – главный арбитр Карасёв принял правильное решение по рекомендации видеоассистентов.

Волгоградцы могли практически сразу наказать соперника за нелегитимный гол, но Щёткин вместо радости испытал разочарование, потому как послал мяч с близкой дистанции рядом со штангой. И совсем скоро, наоборот, «Сочи» наказал противника за нереализованный шанс. Николай Заболотный выбил от ворот, Антон Заболотный зацепился в центре поля за мяч головой, Юсупов выполнил заброс к линии штрафной, а Руденко продавил давшего слабину Кверквелию, первый раз пробил с мини-расстояния в Чондрича и забил отскоком (1:0). Вратарю гостей потребовалась медпомощь, однако нарушения там не было.

Дальше игра несколько подуспокоилась. Сочинцы на правах хозяев атаковали больше. Дистанционные удары Антона Заболотного, Юсупова и Цаллагова не добрались до конечной цели – в первом случае сыграл Чондрич, а второй и третий пришлись чуть мимо створа. «Ротор» при этом не намеревался отсиживаться сзади, и настрой на проведение атак при благоприятной возможности принёс визитёрам хорошую новость в районе получаса игры. Кипиани навесил с правофлангового штрафного, и Щёткин головой переправил мяч в сетку, отличившись во втором матче кряду (1:1).

Быстрого ответа в духе того, чтобы поставить зарвавшегося аутсайдера на место, от сочинцев не последовало. У «барсов» разладилась игра в атаке, пропали даже дальние удары. Волжане, в свою очередь, наверняка прочувствовали определённое проседание соперника, поэтому поддавили в концовке тайма. Это было логично, тем более что не проявлял надёжности центр сочинской обороны с молодым Прохиным. И чуть не повезло Щёткину, который головой едва не послал мяч в сетку после навеса Макарова, а то бы на перерыв команды ушли при счёте 1:2.

Во втором тайме чаша весов могла качнуться в любую из двух сторон. Зурико, к примеру, звонко пальнул в перекладину, тогда как Антон Заболотный в упор расстрелял головой пространство выше ворот Чондрича. Гости потеряли из-за травмы своего центрфорварда Щёткина. Игра приобрела несколько рваный характер не без моментов. Чондрич выручил гостей после удара головой Юсупова, а на добивании Бурмистров бахнул мимо. А у волгоградцев неиспользованным шансом отметился снова Зурико, замкнувший на угловом дальнюю штангу выше створа.

Нобоа поспешил пробить после зигзагного розыгрыша мяча Миладиновичем и Бурмистровым – мимо ближнего угла. Казалось, что будет ничья, но на третьей добавленной минуте своё веское слово сказал Юсупов, с лёта замкнувший где-то с правого угла вратарской отчаянный заброс Мевли, подкорректированный Николаем Заболотным (2:1).

Сочинцы собрались на последние минуты, упорно искали свой шанс и были за это вознаграждены, не сбила их с толку и замена «Ротора», призванная затянуть время. Итоги матча для турнирной таблицы заключаются в том, что «Сочи» набирает 52 очка, догоняет по числу баллов «Локомотив» и выходит на четвёртое место, делая серьёзную заявку на итоговое попадание в еврокубки, а «Ротор» не движется вверх со спасительной четырнадцатой строчки, имея поровну очков с «Уфой». Прямые конкуренты «барсов» и волгоградцев сыграют в субботу.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сочи, Ротор, РПЛ, Чемпионат России
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Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Djin Green
07 Мая 2021, 22:43

Интересно, будет ли интрига за призы ПЛ

3
jUMPER
07 Мая 2021, 22:11

Сочи с победой! Очень тяжело играли...но всё срослось...молодцы....

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